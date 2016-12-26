Киевские власти планируют рейды по выявлению нелегальных жильцов

Сверка зарегистрированных в квартире и реально проживающих будет проводится в домах без счетчиков горячей и холодной воды.
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета.
Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает, отметили в пресс-службе.
"Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что оплата за отопление в домах без счетчиков будет осуществляться по средним показателям домов со счетчиками.
По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, в Украине фактически провалена программа установки общедомовых счетчиков тепловой энергии, и обвинил в этом местные власти и предприятия теплоэнергетики.ZN.UA