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Киевские власти планируют рейды по выявлению нелегальных жильцов

26 декабря в 17:18

Сверка зарегистрированных в квартире и реально проживающих будет проводится в домах без счетчиков горячей и холодной воды.

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Власти Киева решили найти всех понаехавших, которые нелегально пьют воду без счетчика
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Власти Киева планируют начать проверки для установления реально проживающих в квартирах, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета.

Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает, отметили в пресс-службе.

"Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду", - говорится в сообщении.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что оплата за отопление в домах без счетчиков будет осуществляться по средним показателям домов со счетчиками.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, в Украине фактически провалена программа установки общедомовых счетчиков тепловой энергии, и обвинил в этом местные власти и предприятия теплоэнергетики.

По материалам: ZN.UA
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