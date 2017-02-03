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Киевские власти планируют построить метро на Виноградарь за три года

3 февраля в 11:51

Строительство двух новых станции на Виноградаре начнется уже в декабре 2017 года.

Виталий Кличко в каске
Кличко построит метро на Виноградарь за три года
КГГА
Киевские городские власти планируют в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена – "Проспект Правды" и "Мостицкая", заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"По предварительным расчетам, станции "Мостицкая" и "Проспект правды" мы можем открыть в течение трех лет", - сказал он во время выездного совещания на станции метро "Сырецкая".

По его словам, в настоящее время осуществляются экспертизы и разработка проекта строительства, стоимость которого ориентировочно оценивается в 5 млрд грн.

"ЕБРР проявляет заинтересованность в том, чтобы присоединиться к финансированию строительства метро", - сказал Кличко.

В то же время, по его словам, строительство метро на Троещину станет возможным только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

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В январе Виталий Кличко сказал, что надеется стать первым мэром Киева, который не только обещал, но и закончил строительство метро на Троещину. "Я много раз об этом говорил, и это моя задача", - сказал он. Тогда же Кличко сказал, что в следующем году будет запущена в эксплуатацию станция "Львовская брама".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги метро станция Кличко
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