Киевские власти планируют построить метро на Виноградарь за три года

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Строительство двух новых станции на Виноградаре начнется уже в декабре 2017 года.

Кличко построит метро на Виноградарь за три года КГГА

Киевские городские власти планируют в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена – "Проспект Правды" и "Мостицкая", заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"По предварительным расчетам, станции "Мостицкая" и "Проспект правды" мы можем открыть в течение трех лет", - сказал он во время выездного совещания на станции метро "Сырецкая".

По его словам, в настоящее время осуществляются экспертизы и разработка проекта строительства, стоимость которого ориентировочно оценивается в 5 млрд грн.

"ЕБРР проявляет заинтересованность в том, чтобы присоединиться к финансированию строительства метро", - сказал Кличко.

В то же время, по его словам, строительство метро на Троещину станет возможным только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

В январе Виталий Кличко сказал, что надеется стать первым мэром Киева, который не только обещал, но и закончил строительство метро на Троещину. "Я много раз об этом говорил, и это моя задача", - сказал он. Тогда же Кличко сказал, что в следующем году будет запущена в эксплуатацию станция "Львовская брама".