Киевские власти планируют построить метро на Виноградарь за три года

Строительство двух новых станции на Виноградаре начнется уже в декабре 2017 года.
"По предварительным расчетам, станции "Мостицкая" и "Проспект правды" мы можем открыть в течение трех лет", - сказал он во время выездного совещания на станции метро "Сырецкая".
По его словам, в настоящее время осуществляются экспертизы и разработка проекта строительства, стоимость которого ориентировочно оценивается в 5 млрд грн.
"ЕБРР проявляет заинтересованность в том, чтобы присоединиться к финансированию строительства метро", - сказал Кличко.
В то же время, по его словам, строительство метро на Троещину станет возможным только после достройки Подольско-Воскресенского моста.
В январе Виталий Кличко сказал, что надеется стать первым мэром Киева, который не только обещал, но и закончил строительство метро на Троещину. "Я много раз об этом говорил, и это моя задача", - сказал он. Тогда же Кличко сказал, что в следующем году будет запущена в эксплуатацию станция "Львовская брама".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,