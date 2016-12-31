Киевские медики перешли на усиленный режим работы

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По ночам будут дежурить более 100 экипажей "скорой помощи".

В праздники медики будут работать усиленно КГГА

Киевские больницы и служба "скорой помощи" в связи с новогодними и рождественскими праздниками перешли на усиленный режим работы.

"Мы на праздники все переходим на усиленный режим, будут работать все травмпункты и больницы. Будут работать около 200 экипажей скорой помощи днем и более 100 экипажей ночью. Я уверен, что мы справимся с тем, чтобы вовремя оказывать помощь. Это будет длиться до 19 января", - сообщил в эфире канала "112. Украина" заместитель главы Киевской городсской государственной администрации Николай Поровозник.

Как сообщалось, на усиленный режим работы перешли также спасатели. В праздники по всей стране будут работать 7,5 работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.