Киевская власть ждет на Евровидение 20 тысяч туристов

В течение 2017 года Киев ожидает более 1,3 млн туристов как внутренних, так и иностранных. Часть из них приедет на конкурс популярной среди домохозяек песни.

С каждого туриста, который приедет на Евровидение, киевская власть хочет получить 100 евро выгоды Андрей Товстыженко, ZN.UA

Во время "Евровидения-2017" киевская власть ожидает в 20 тыс. туристов, сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

"По нашим ориентирам, мы ожидаем до 20 тысяч визитеров до Киева, которые приедут и в течение двух недель будут находиться в городе. Конечно же, они не одновременно будут находиться в Киеве в течение двух недель. В течение 2017 года мы ожидаем более 1,3 млн туристов", – отметил Алексей Резников.

Он также рассказал, что по оценкам экспертов в сфере туризма, минимальное количество денег, которые будут задерживаться в городе, составит около 100 евро в день с одного иностранного туриста.

"Речь не идет о прямом поступлении этой суммы в городской бюджет, это деньги, которые будут тратиться в разных заведениях, из которых бизнес уже уплатит соответствующие налоги в городской бюджет. То есть примерно 20 млн евро дополнительно поступит предпринимателям Киева в течение "Евровидения", – пояснил он.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017", станет Киев.