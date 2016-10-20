Киевская власть отказалась снова переименовывать проспект Бандеры

Электронные голоса за соответствующую петицию были поданы с многочисленными фальсификациями, утверждают в КГГА.

Киевская власть отклонила петицию о недопущении переименования проспекта Бандеры Андрей Товстыженко, ZN.UA

Петиция о недопущении переименования бывшего Московского проспекта в Киеве в проспект имени Степана Бандеры рассматриваться не будет из-за массовых фальсификаций во время электронного голосования, сообщили в столичной мэрии.

"По результатам проверки голосов 3 396 голосов или 30,09% скорее всего были введены механическим способом без участия граждан", – сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко.

По данным чиновника, в процессе подписания было задействовано 160 IP-адресов, с которых "вбросили" от 682 до 6 голосов. 34 IP-адресов голосовали 5 раз, 49 – 4 раза. Большинство петиций было введено посредством электронной почты с домена @meta.ua. В то же время, фамилия, имя и отчество вводили большими буквами без пробелов.

Как отметили в КГГА, это нарушает правила подачи электронных петиций, поэтому она рассматриваться не будет.

Также чиновники подозревают фальсификации еще в двух петициях - о создании зоополиции и недопущения строительства на станции метро Героев Днепра, которые пока не отклонены.

Столичная администрация обратилась в прокуратуру с просьбой открыть уголовное дело по факту незаконного вмешательства в работу системы подачи электронных петиций.

Киеврада 7 июля 2016 года проголосовала за переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры. Перед этим на сайте мэрии состоялось общественное обсуждение. 3 146 поддержали переименование, а 2 548 — высказались против. После этого в адрес мэрии поступили петиции как с просьбой переименовать проспект на другое название, так с просьбой сохранить новое название.