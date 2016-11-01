Киевская прокуратура сообщила экс-директору банка "Киевская Русь" о подозрении в хищении 14 млн грн

Топ-менеджер банка подозревается в служебном подлоге и хищении банковских активов.

Прокуратура подозревает экс-директора банка "Киевская Русь" в хищении 14 млн грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении в служебном подлоге и присвоении денежных средств в особо крупных размерах экс-директору Киевского центрального отделения банка "".

"Установлено, что злоумышленник, вступив в сговор с подчиненными, а именно заведующим кассы и начальником отдела, организовал схему незаконного обогащения путем подделки документов на выдачу наличных средств с карточных счетов 421 клиента" – указывается в свообщении пресс-службы ГПУ.

Отмечается, что при помощи подделки документов в период с декабря 2014 по май 2015 года должностных лицам банка удалось завладеть его средствами общей суммой в более чем 14 млн грн.

По итогам досудебного расследования, менеджеру сообщили о подозрении по ч. 5 статьи 191, а также по ч. 2 ст. 366 УК Украины.

15 августа Сотрудники Службы безопасности Украины уличили бывшего топ-менеджера банка "Киевская Русь" в хищении 44 млн долларов США. Подозреваемого объявили в международный розыск.

Напомним, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Киевская Русь" приняли в НБУ в июле прошлого года. Банк "Киевская Русь" занимал 26-е место по размеру общих активов (8,608 млрд грн) среди 158 действовавших в стране банков.