Киевская арка Дружбы народов в честь Евровидения превратится в гигантскую радугу

Раскрасив серый металл в яркие цвета, организаторы надеются придать монументу новый смысл.

Столичную Арку Дружбы народов начали покрывать цветной бумагой, чтобы к Евровидению-2017 она переливалась всеми цветами радуги. Слоганом конкурса в этом году будет Celebrate Diversity! (Да здравствует разнообразие!), и арка тоже временно получит имя Arch of diversity (Арка многообразия).

"Это — временная инсталляция, которую готовят к проведению песенного конкурса. Украсят всю арку за три дня. Для этого используют спецбумагу, как на билбордах, она не мокнет под дождем. Как нас заверили организаторы, на конструкциях арки бумага продержится как минимум три месяца. Объем работы большой – под аркой работает две автовышки. Высота там приличная – 35 метров", – рассказал газете "Сегодня" Николай Рудь, замдиректора Центрального парка, на балансе которого находится объект.

Читайте также: Бюджеты и кареты, Джамала и Проскурня. До неофициального открытия конкурса Евровидения-2017 в Киеве осталось совсем немного. Если учесть, что работа Евроклуба (в Конгрессно-выставочном комплексе "Парковый") стартует уже 1 мая, а официальная церемония открытия — 7 мая. Соответственно, финал — 13 мая. Чтобы разобраться, что, где, когда и с кем происходит вокруг и накануне Евровидения в украинской столице — "компас" ZN.UA — в помощь странникам и туристам.