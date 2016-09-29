Киевляне почтили память жертв Бабьего Яра: фоторепортаж

С утра люди несли цветы к памятнику жертвам массовых расстрелов.

В Киеве в четверг, 29 сентября, почтили память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре. Люди возложили цветы к памятнику жертвам массовых расстрелов, которые нацисты проводили здесь во время оккупации Киева в 1941-1943 годах.

В официальных мероприятиях принимали участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гросман, мэр Киева Виталий Кличко, президент Германии Йоахим Гаук, а также дипломаты, представители еврейских общин.

На территории мемориального комплекса волонтеры раздавали материалы с исторической справкой о трагических событиях 75-летней давности.

Во время нацистской оккупации урочище Бабий Яр под Киевом сталом местом массовых расстрелов мирного населения. Уничтожению подвергались евреи, ромы, советские военнопленные и подпольщики, члены Организации украинских националистов.

Формальным поводом для массовых казней, которые начались в конце сентября 1941 года, стала серия взрывов и пожаров в центре Киева, организованных советскими спецслужбами при отступлении Красной армии.

В течение в 1941-1943 году в Бабьем Яру, который стал одним из символов Холокоста, было расстреляно, по разным подсчетам, от 70 до 200 тысяч человек.

Подробнее о трагедии Бабьего Яра читайте в статье Юрия Шаповала "Бабий Яр: жизнь и смерть рядом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".