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Киевляне делятся снимками снегопада в соцсетях

29 ноября в 15:17

Фотографии заснеженных улиц столицы заполнили Инстаграм.

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Фото Соцсети

Утром в Киеве 29 ноября начался снегопад. Жители города публикуют в Инстаграм фотографии снегопада. Большинство киевлян восхищаются красотой заснеженных улиц столицы.

На дороги утром выехала снегоуборочная техника, работники коммунальных служб занимаются расчисткой тротуаров.

Как сообщал Укргидрометцентр, в Киеве ночью небольшой снег, днем умеренный снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

По материалам: ZN.UA
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Тэги снег Киев снегопад
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