Киевляне делятся снимками снегопада в соцсетях

Фотографии заснеженных улиц столицы заполнили Инстаграм.
Утром в Киеве 29 ноября начался снегопад. Жители города публикуют в Инстаграм фотографии снегопада. Большинство киевлян восхищаются красотой заснеженных улиц столицы.
На дороги утром выехала снегоуборочная техника, работники коммунальных служб занимаются расчисткой тротуаров.
Как сообщал Укргидрометцентр, в Киеве ночью небольшой снег, днем умеренный снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.
ZN.UA