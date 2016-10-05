Киевлян предупредили о сильном дожде вечером

Циклон перемещается с запада на восток. После сильных осадков во Львове сильный дождь ожидается в Киеве.

В ближайшие часы про дождь можно будет сказать: сильный Василий Артюшенко, ZN.UA

Вечером в среду, 5 октября, в Киеве ожидается сильный дождь сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайший час и до конца суток 5 октября в г. Киев дождь достигнет критериев сильного", - говорится в сообщении ГСЧС.

При этом в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в четверг, 6 октября, ночью и утром в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.

В связи с этим киевские власти призывают по возможности пользоваться общественным транспортом.

По данным Укргидрометцентра, в четверг, 6 октября, в Киеве ночью, утром местами дождь, туман, днем без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

В пятницу, 7 октября, в Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Существенное похолодание, по данным синоптиков, в Украине ожидается в конце октября, когда прогнозируют снижение температуры до 10° мороза.