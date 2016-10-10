"Киевэнерго" готово начать отопительный сезон в столице 17 октября

Подключение социальной сферы к отоплению началось уже сегодня. В квартиры киевлян тепло поступит через неделю.

Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон: через неделю Андрей Товстыженко, ZN.UA

Компания "Киевэнерго" готова начать подключение жилищного фонда столицы к теплоснабжению с 17 октября.

Как сообщает пресс-служба компании, по решению Киевской горгосадминистрации "Киевэнерго" начала отопление больниц, школ и детских садов с 10 октбяря.

"Киевэнерго" напоминает, что в 2015 году теплоснабжение жилого фонда началось 9 октября, а в 2014 году - 21 октября.

5 октября мэр Киева Виталий Кличко дал поручение с 10 октября начать подачу тепла в больницы, поликлиники, школы, детские сады и другие учреждения социального направления.

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в конце недели, 14 октября, в Киеве ожидается снижение температуры до 0-2° тепла ночью, 4-6° тепла днем и первый снег.