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Киев во вторник ограничил въезд грузовиков

10 января в 22:01

Ограничение связано с ухудшением погодных условий. 

грузовики снег Киев

Киевская городская государственная администрация (КГГА) приняла решение 10 января ограничить въезд в город крупногабаритного транспорта с 20:00 до 22:00, сообщает пресс-служба КГГА. 

"10 января, въезд в столицу для крупногабаритного транспорта будет ограничен с 20:00 до 22:00. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий, длительным снегопадом и гололедом", - сказано в нем. 

По мнению мэрии, это позволит уменьшить трафик на улицах города во время уборки снега и использования снегоуборочной техники. 

На данный момент "Киевавтодор" имеет в наличии более 300 единиц снегоуборочных машин. 

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Как сообщалось, 9 января в уборке снега в Киеве было задействовано почти 60 бригад ручной уборки и свыше 270 единиц снегоуборочной техники.

По материалам: ZN.UA
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