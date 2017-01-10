Киев во вторник ограничил въезд грузовиков

Ограничение связано с ухудшением погодных условий.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) приняла решение 10 января ограничить въезд в город крупногабаритного транспорта с 20:00 до 22:00, сообщает пресс-служба КГГА.

"10 января, въезд в столицу для крупногабаритного транспорта будет ограничен с 20:00 до 22:00. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий, длительным снегопадом и гололедом", - сказано в нем.

По мнению мэрии, это позволит уменьшить трафик на улицах города во время уборки снега и использования снегоуборочной техники.

На данный момент "Киевавтодор" имеет в наличии более 300 единиц снегоуборочных машин.

Как сообщалось, 9 января в уборке снега в Киеве было задействовано почти 60 бригад ручной уборки и свыше 270 единиц снегоуборочной техники.