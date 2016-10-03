Киев рассматривает проведение "праймериз" в ОРДЛО как попытку срыва минского процесса – Геращенко

Кремль снова готовит на оккупированных украинских территориях "избирательный фарс", заявила первый вице-спикер Верховной Рады.

Украинская сторона не одобряет проведение так называемых "праймериз" в "ЛНР-ДНР" dnr-news.com

Украинская сторона рассматривает проведение так называемых "праймериз", организованных на оккупированных территориях Украины руководством "ЛНР-ДНР", как очередную попытку срыва минского мирного процесса, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, участница минского переговорного процесса Ирина Геращенко.

По ее словам, сценарий данных "праймериз" разрабатывался в Кремле, как и псевдовыборы ноября 2014 года, сорвавшие Минские соглашения.

"Украинская сторона расценивает все эти "праймеризы" как очередную попытку наглого срыва Минского процесса, как попытку сегрегации возможных участников возможных выборов (до которых еше ой как далеко). На оккупированных территориях созданы псевдоизбирательные органы, без наблюдателей и СМИ, без украинских политиков и партий, без переселенцев происходит фарс", – написала она в Facebook.

По ее словам, факт подготовки боевиков к выборам, игнорирующим Минский протокол, не должна остаться незамеченной международным сообществом.

"Какие модальности выборов можно обсуждать в Минске, когда у боевиков своя "модальность" и реальность, написанная в Кремле. Очевидно, что на эти попытки, по сути, сорвать работу политической группы в Минске, должна быть и реакция наших партнеров по нормандскому формату, и всего мира. Москва откровенно и цинично срывает минский процесс" – заключила она.

Накануне, второго сентября, в так называемых "ЛНР" и "ДНР" прошли предварительные голосования (праймериз).

Напомним, по данным группы ИС, "руководство ДНР" активизировало работу по убеждению российских "кураторов" в необходимости проведения срочных "парламентских выборов в ДНР", спекулируя на "сорванных государственных переворотах" в "республиках.

Ранее главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил о предотвращении попытки "переворота" в так называемых "республиках" Донбасса. По словам боевиков, на фоне возмущения местных жителей на оккупированную территорию должна была зайти украинская армия.