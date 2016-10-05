Киев потребовал у боевиков корректный список лиц для обмена на украинских заложников

Украинских заложников в ОРДЛО посетит кооридинатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш.

Геращенко и Олифер сообщили подробности переговоров по освобождению заложников

Представители группировок ОРДЛО на заседании гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы признали, что в списках лиц, которых они требуют освободить в обмен на 45, немало людей, не имеющих отношения к конфликту в Донбассе, сообщили первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Сегодня представители ОРДЛО признали, что в предоставленных ими ранее списках на более чем 600 человек, которых они требуют амнистировать, есть немало тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе и никак не подпадает под действие Минских соглашений", – написала Геращенко на своей странице в Facebook вечером в среду, 5 октября.

Как сообщили Геращенко и пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер, украинская сторона потребовала у боевиков предоставить корректные списки лиц для обмена, а также сообщить информацию о местонахождении остальных из 110 заложников, о нахождении которых в плену достоверно известно Службе безопасности Украины.

"Предоставление корректных списков ускорит освобождение 45 украинских заложников, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса", – написала Олифер.

Также Геращенко сообщила о достигнутой договоренности, что в ближайшее время украинских заложников в ОРДЛО посетит кооридинатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш. Он передаст им письма и посылки от родственников.

Также Фриш посетит подростков, которых террористы удерживают в СИЗО, обвиняя их в диверсионной деятельности.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, принимавшая участие в работе гуманитарной подгруппе, подняла вопрос незаконного вывоза украинских детей из приёмных семей на территорию России, а также выразила протест против нарушения прав детей в ОРДЛО.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко, выступая в Нью-Йорке в ходе 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) вмешаться в ситуацию с взятием боевиками "ДНР" в заложники подростков.

Напомним, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" требуют от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.