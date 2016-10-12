Топ Новости
<
>

Киев получил снегоуборочную технику от министерства транспорта Германии

12 октября в 04:15

Кличко надеется, что зима в столице пройдет без форс-мажора.

машины
Снегоуборочные машины б/у из Германии будут работать в Киеве
КГГА
Федеральное министерство транспорта Германии передало мэрии Киева 15 многофункциональных снегоуборочных машин, которые будут  использоваться в столице уже ближайшей зимой, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Столица получила от Германии многофункциональную технику, которая будет убирать улицы города зимой. Сегодня в Киев прибыли 15 машин снегоуборочной техники - 12 машин производства MAN и 3 - марки Mercedes. Это существенно поможет столице справиться со снегом в зимний период. Могу сказать, что Киев готов к зиме, и надеемся пройти ее без форс-мажорных ситуаций", - процитировала пресс-служба КГГА мэра Киева Виталия Кличко.

Читайте также: В Киеве ожидается первый снег

Как сообщалось, о передаче снегоуборочных машин столичные власти договорились с немецким министерством еще в июне. Техника, о которой идет речь была в употреблении, однако все еще в хорошем состоянии. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Киев снег зима столица техника Германия мэр транспорт Кличко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.85
EUR 28.64
Последние новости