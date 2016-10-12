Киев получил снегоуборочную технику от министерства транспорта Германии

Кличко надеется, что зима в столице пройдет без форс-мажора.

Снегоуборочные машины б/у из Германии будут работать в Киеве КГГА

Федеральное министерство транспорта Германии передало мэрии Киева 15 многофункциональных снегоуборочных машин, которые будут использоваться в столице уже ближайшей зимой, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Столица получила от Германии многофункциональную технику, которая будет убирать улицы города зимой. Сегодня в Киев прибыли 15 машин снегоуборочной техники - 12 машин производства MAN и 3 - марки Mercedes. Это существенно поможет столице справиться со снегом в зимний период. Могу сказать, что Киев готов к зиме, и надеемся пройти ее без форс-мажорных ситуаций", - процитировала пресс-служба КГГА мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщалось, о передаче снегоуборочных машин столичные власти договорились с немецким министерством еще в июне. Техника, о которой идет речь была в употреблении, однако все еще в хорошем состоянии.