Киев даст 625 миллионов гривень на строительство Подольско-Воскресенского моста

Расходы компенсирует государство.

Киевсовет профинансирует достройку Подольско-Воскресенского моста

Киевский городской совет принял решение о выделении 625,3 млн гривень на строительство Подольско-Воскресенского моста, за соответствующий проект решения проголосовали 62 депутата при минимально необходимом 61.

"В рамках изменений в Программу соцэкономразвития, мы поддержали увеличение ассигнований на 625,3 миллионов гривень за счет средств специального фонда городского бюджета, которые направляются на строительство Подольского мостового перехода. Это выгодный для города проект. Ведь правительство нам согласовало следующую схему: каждый рубль, вложенный городом в мостовой переход, автоматически уменьшает нам на соответствующую сумму долг перед государством", - заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

В рамках корректировки Программы соцэкономразвития на 2017 год Киевский горсовет готов направить дополнительных 20 миллионов гривень на реализацию проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".

Ранее столичный градоначальник Виталий Кличко заявил, что надеется стать первым мэром Киева, который не только обещал, но и закончил строительство метро на Троещину.

Кличко напомнил, что "очень много мэров обещали построить метро на Троещину. И я также тот мэр, который это обещал. Это очень сложная задача".

Мэр отметил, что через три года должен быть открыт Подольско-Воскресенский мост. По его словам, сначала будет действовать автомобильное сообщение между правым и левым берегом Днепра. "Следующий шаг уже метро", - сказал он.