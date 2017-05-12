Керченский мост может превратить Азовское море в залив – прокуратура

Открыто уголовное производство в связи с нарушениями экологической безопасности при строительстве Россией моста через Керченский пролив.

Керченский мост может спровоцировать экологическую катастрофу FlashCrimea

Экологические нарушения при строительстве Россией моста через Керченский пролив могут превратить Азовское море в залив Черного моря. Строительство может повлечь за собой региональную экологическую катастрофу. К таким выводов, руководствуясь выводами специалистов, пришли в прокуратуре Автономной республики Крым, в связи с чем открыто уголовное производство из-за нарушения правил экологической безопасности субъектами хозяйственной деятельности при строительстве Керченского моста, сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"По имеющейся у прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Итак, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе", - говорится в сообщении.

В прокурате отметили, что "в нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строится объект, который вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожения".

Ссылаясь на выводы специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, в прокуратуре пришли к выводу: ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Как сообщалось, в сентябре в ходе визита в Керчь в оккупированном Крыму премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство с трудом "изыскивает" деньги на строительство Керченского моста.

Общая стоимость Керченского моста — 228 млрд руб., генподрядчик — ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. Транспортный переход через пролив спроектирован в виде двух параллельных мостов. Открытие автомобильного движения должно состояться в конце 2018 года, железнодорожного — в 2019 году.

Строительство моста началось в мае 2015 года. Как писала в статье в ZN.UA Валентина Самар, Украина никак не отреагировала на начало строительства, хотя и после аннексии Крыма воды Керченского пролива (как и Азовского моря) являются внутренними водами Украины и Российской Федерации.