Каждый третий украинец считает себя неудачником

Чем больше денег в кошельке у гражданина Украины, тем более вероятно, что он оценит свою жизнь как успешную.

Социологи измерили количество успешных украинцев. Вышло довольно много kievcity.gov.ua

(55%) считает, что их жизнь складывается более или менее успешно. Однако почти каждый третий (30%) придерживается противоположной точки зрения, а еще 15% затруднились с оценкой тренда протекания своей жизни.

По данным опроса компании Research & Branding Group, вариация ответов о том, как складывается их жизнь, зависит от возраста, уровня образования, уровня материального достатка, а также от региона проживания. При этом можно обнаружить следующие довольно слабо выраженные тенденции:

-наиболее высокий удельный вес считающих, что их жизнь складывается благополучно, встречается среди лиц в возрасте до 30 лет (66%), а наиболее низкий — среди пожилого населения (48%);

-чем выше уровень образования украинцев, том больше среди них считающих, что их жизнь складывается более или менее успешно (66% среди имеющих высшее образование и 39% среди имеющих неполное среднее образование);

-чем выше граждане оценивают уровень собственного достатка, тем чаще они заявляют, что их жизнь складывается в целом успешно (88% среди тех, кто может без труда приобретать товары длительного пользования, и 37% среди тех, кому денег не хватает даже на продукты);

-чаще всего лица, считающие, что их жизнь складывается в целом успешно, встречаются среди жителей Западного региона страны (60%), а реже всего — среди жителей Востока (47%).

Опрос проводился в 2-13 сентября компанией Research & Branding Group среди 1799 респондентов во всех областях Украины кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки – 2,4%.

Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group число украинцев, считающих себя счастливыми, практически не изменилось – если в мае 2016 года таковых было 66%, то к сентябрю их стало 68%.