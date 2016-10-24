Каждый третий украинец хотел бы уехать из страны

Украинцы в основном хотели бы уехать из страны по экономическим причинам и чтобы обеспечить будущее для детей.

Украинцы хотят покинуть страну по экономическим причинам Андрей Товстыженко, ZN.UA

В сентябре 2016 года 30% опрошенных украинцев скорее хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства (почти 65% - скорее не хотели бы), свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Основные причины для желания выезда за границу на постоянное место жительства - получение лучших условий жизни (53%), желание обеспечить лучшее будущее для детей (41%), отсутствие достойной работы в Украине (32%). При этом для респондентов, имеющих детей до 16 лет, желание обеспечить лучшее будущее для детей является основным мотивом (52%) выезда за границу на постоянное место жительства.

Среди других мотивов выезда за границу на постоянное место жительства: 13% - с целью лучшей самореализации, 8% - из-за отсутствия ощущения себя в безопасности в Украине, 7% - с целью получения лучшего образования или лучшего медицинского обслуживания, 5% - из-за лучших условий ведения бизнеса за рубежом.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16-22 сентября 2016 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, что Украине, чтобы догнать самую бедную страну ЕС по уровню минимальной зарплаты - Болгарию, необходимо увеличить ВВП минимум в 2,5 раза. Украина по уровню минимальной заработной платы в разы отстает от беднейших стран ЕС. Так, в декабре 2015 года в эквиваленте евро она составляла 57 евро в месяц. На сегодня, среди стран Евросоюза наивысший уровень минимальной заработной платы - 1923 евро в месяц установлен в Люксембурге. Еще шесть стран ЕС среднемесячную минимальную зарплату в пределах 1,5 тыс. евро (Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия, Франция).