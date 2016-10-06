Опасность для украинцев увеличивается по мере удаления от дома и двора. В других районах и городах уже каждый третий ощущает опасность.

Мания преследования довольно широко распространена в украинском обществе Андрей Товстыженко, ZN.UA

(77,8%) чувствуют себя безопасно в своей квартире, небезопасно - 16,7%, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

При этом в своем дворе (подъезде) чувствуют себя безопасно 71,7% орошенных, 21,2% - опасно.

В своем районе видят опасность 65,4% респондентов, а 26,7% ее не ощущают.

Не боятся общественного транспорта 56,1% граждан, 30,0% ощущают опасность.

В других районах или населенных пунктах, где респонденты часто бывают, ощущают опасность 52,2% граждан, 31,5% - не ощущают.

По данным опроса, чем моложе респонденты, тем менее они склонны ощущать опасность. Мужчины также боятся угроз меньше, чем женщины.

Отвечая на вопрос о контактах с полицией в течение последних 12 месяцев, только 3% граждан отметили, что причиной обращения было то, что они лично, их родственники или знакомые стали жертвой преступления.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 27 по 31 мая 2016 года. во всех регионах Украины за оккупированных территорий среди 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса КМИС, две трети украинцев (64%) в течение 2015 года пережили какую-то стрессовую ситуацию. По сравнению с 2014 годом их количество незначительно увеличилось – было 62%, и это намного больше, чем в 2013 году (49%).