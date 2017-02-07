Каждый пятый трудоспособный украинец утратил контроль над собственной судьбой

Чаще всего недовольны жизнью пожилые бедные люди с проблемами со здоровьем.

Почти половина украинцев обладают свободой воли Василий Артюшенко, ZN.UA

Относительное большинство (42%) украинцевсчитают, что полностью контролируют свою жизнь и свободны в своих решениях, примерно столько же (39%) считают, что они частично контролируют свою жизнь, свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг".

При этом 19% заявили, что почти не имеют никакого контроля над собственной судьбой.

Больше всего респондентов, которые заявили об отсутствии контроля над собственной жизнью, на Востоке, среди людей старше 50 лет, бедных и респондентов с плохим состоянием здоровья.

По данным опроса, 18% респондентов оценивают свое социальное положение как высокое. Половина (55%) относит себя к среднему положению. Четверть (27%) считают, что они принадлежат к низшим слоям общества. Последних больше на Востоке, среди старших и среди бедных.

35% опрошенных полностью удовлетворены своей жизнью, 42% - скорее удовлетворены, 24% - не удовлетворены. На Востоке последних почти 40%. Недовольных жизнью больше среди тех, кому за 50 лет, и респондентов с низким уровнем достатка.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 1-10 декабря 2016 года среди 1580 трудоспособных украинцев (мужчины - 18-65 лет, женщины - 18-60 лет) методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

По данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2016 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины, 25% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастливыми или скорее несчастливыми.