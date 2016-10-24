Каждый десятый украинец имеет опыт работы за рубежом

Работать за границей хотели бы 40% украинцев. Половина из них считают, что шансы устроиться минимальные.

Каждый четвертый житель Западной Украины уже поработал за границей idiva.com

Каждый десятый украинец (11%) имеет опыт работы за границей, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, значительно больше людей, которые уже работали за границей, живут на Западе страны (23%), чем в других регионах (6-8%). При этом чаще всего это мужчины, люди среднего возраста, с высоким уровнем образования и доходов.

В целом по Украине хотели бы работать за границей 40% респондентов. Среди тех, кто выразил желание работать за границей, лишь четверть (27%) оценила свои шансы на работу за границей как значительные, еще половина (49%) - как незначительные, 12% считают, что у них вообще нет шансов, каждый десятый (12%) - не определился.

По данным опроса, 28% респондентов уже интересовались возможностями трудоустройства за рубежом.

Две трети опрошенных украинцев, при условии, что они получат постоянную работу за границей, скорее вернулись бы в Украину через некоторое время, 15% - скорее не вернулись бы.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16-22 сентября 2016 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, что по данным опроса "Рейтинга", 30% опрошенных украинцев скорее хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства (почти 65% - скорее не хотели бы). Основные причины для желания выезда за границу на постоянное место жительства - получение лучших условий жизни (53%), желание обеспечить лучшее будущее для детей (41%), отсутствие достойной работы в Украине (32%).