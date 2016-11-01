Каждый четвертый украинец уверен в завтрашнем дне

Украинцы считают себе в целом свободными решать свои проблемы, однако неопределенное будущее их пугает.

Будущее пугает украинцев своей неопределенностью Research & Branding Group

О своей уверенности в завтрашнем дне заявили 25% украинцев. При этом 73% в завтрашнем дне не уверены, а 2% затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, уверенность в завтрашнем дне чаще всего выражает молодежь, а также наиболее обеспеченная часть населения страны.

Однако, отвечая на вопрос об уверенности, насколько благополучно сложится их будущее, 38% респондентов заявили, что уверены в благополучном будущем, а 46% - не уверены. Затруднились ответить – 16%.

Research & Branding Group

Более половины украинцев (56%) считают себя более или менее свободными и самостоятельными в решении своих жизненных проблем. Тем не менее, около трети украинцев (35%) утверждает, что они в той или иной мере сталкиваются с недостатком свободы. И, чем ниже люди оценивают уровень своего материального достатка, тем чаще они говорят о недостатке свободе и самостоятельности.

Опрос проводился в 2-13 сентября компанией Research & Branding Group среди 1799 респондентов во всех областях Украины кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки – 2,4%.

Напомним, что по данным опроса Research & Branding Group, в понимании украинцев деньги занимают доминирующую позицию (55%) в ряду факторов, которые влияют на социальное положение человека в современном украинском обществе. Второй по частоте упоминания фактор (34%) – власть или доступ к ней. Еще 25% назвали личные достижения людей, 22% - личные качества людей, 21% - социальное положение семьи, 18% - служебное положение.