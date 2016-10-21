Китай подарит Украине 50 полностью укомплектованных машин скорой помощи

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50 машин скорой помощи до конца 2016 года получит Министерство охраны здоровья Украины.

Китайский посол подписал соглашение о передаче Украине 50 машин скорой помощи Правительственный портал

Украина безвозмездно получит от правительства50 машин скорой помощи.

Межправительственный документ подписали первый вице-премьер-министр Степан Кубов и чрезвычайный и полномочный посол КНР Ду Вэй.

Планируется, что до конца 2016 года автомобили и медицинское оборудование получит Министерство здравоохранения Украины в рамках безвозмездной помощи правительства КНР.

Согласно подписанному межправительственному соглашению Украина получит 50 машин скорой помощи, полностью укомплектованных специальным медицинским оборудование на общую сумму 25 млн китайских юаней (более 3,7 млн долларов).

Ранее сообщалось, что представители вооруженных сил США передали пять первых – из запланированных 40 – автомобилей BURTEK B4731 медицинской эвакуации для нужд украинских военных.