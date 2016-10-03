Каськив внес залог и вышел на свободу – ГПУ

Экс- руководитель Госинвестпроекта внес залог в размере 600 тысяч долларов.

У панамской стороны есть полгода для рассмотрения ходатайства о предоставлении политического убежища Каськиву kmu.gov.ua

Бывший руководитель Госинвестпроекта времен Януковича Владислав Каськив в Панаме внес залог и вышел на свободу, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Каськив таки внес залог и вышел из тюрьмы. Дважды в неделю он обязан отмечаться в полицейском участке, а его передвижения ограничено городом Панама Сити. Это будет продолжаться определенное время пока панамские власти (неподконтрольные московскому режиму и совсем не банановые, как это сначала представлял Каськив) не завершат процедуру екстрадицийнои проверки. Эти 600 тыс долл США - очередное свидетельство коррумпированности чиновника, который всячески оттягивает общения с представителями украинского следствия", - написал замгенпрокурора.

В интервью "Українським новинам", на вопрос о том, будет ли арестовано имущество Каськива в Панаме, Енин ответил, что на данный момент это тайна следствия. "Во-вторых, после того как мы выясним весь перечень движимого или недвижимого имущества, которое находится в собственности Каськива или связанных с ним людей на территории Панамы, мы определимся - требовать ареста имущества или внесения оговорок касательно возможности отчуждения того или иного имущества в Панаме. Это непростой вопрос. Если мы пытаемся что-то арестовать, то мы должны понимать, что все расходы, связанные с этим, будут возложены на наше государство. Нужно сделать все мудро, чтобы избежать лишней нагрузки на украинский бюджет", - сказал он.

Также по словам Енина, на данном этапе у панамской стороны есть полгода для рассмотрения ходатайства о предоставлении политического убежища. "Мы умышленно не пытаемся поднимать шум, чтобы украинскую власть не обвиняли в попытках давления на власть Панамы", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что что Каськив владеет некоторыми активами в Панаме, в частности элитным жильем, и в дальнейшем это имущество может быть арестовано.

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Владислава Каськива задержали в Панаме ночь с 7 на 8 сентября. Заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что Каськив пытался бежать из Панамы на Кубу, а также в Коста-Рику. Однако в итоге все же был задержан по результатам спецоперации с привлечением местных спецслужб.

Генпрокуратура Украины надеется, что Панама выдаст скандального экс-чиновника времен Виктора Януковича в течение 30 дней. Но возможно, что власти Панамы дадут ему возможность использовать 60 дней для предоставления контраргументов суду. После экстрадиции Каськива будут судить в Украине.

В марте 2016 года экс-глава Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами времен Виктора Януковича Владислав Каськив был объявлен в розыск. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив подозревается в хищении денежных средств в сумме около 2 млрд грн, выделенных из государственного бюджета Украины.