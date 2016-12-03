Карпюка могут этапировать в понедельник – адвокат

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Новиков сообщил об улучшении состояния здоровья Клыха.

По словам Новикова, Клых прибавил в весе

Незаконно осужденного в России украинцамогут отправить в колонию в ближайшее время, сообщил адвокат Илья Новиков.

"Мы с Доккой Исаевым побывали в СИЗО у Карпюка и Клыха. Николая в понедельник 5 декабря, судя по всему, увезут на этап. Он просил передать поклон всем, кто писал ему слова поддержки", – написал Новиков на своей странице в Facebook в пятницу, 2 декабря.

Он также сообщил, что Станислав Клых, которого осудили вместе с Карпюком по тому же сфабрированному российскими спецслужбами уголовному делу, выглядит и чувствует себя лучше и даже прибавил в весе.

"Мы сообщили им все последние новости о происходящем дома и о событиях, которые могут повлиять на их возможный обмен. Спасибо всем, кто следит за ситуацией и участвует", – добавил адвокат.

Как сообщалось, 26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.