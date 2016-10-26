Карпюк уверен, что его и Клыха в России осудили за национальность

Украинец отрицал, что принимал участие в боях в Чечне.

Карпюк на суде в России: "Нас засудили, потому что мы украинцы, потому что я украинский патриот» Новый регион

Произнося последнее слово на заседании Верховного суда в России, Николай Карпюк отметил: "Нас засудили, потому что мы украинцы, потому что я украинский патриот".

Как сообщает УНИАН, Карпюк убежден, что он и другой гражданин Украины Станислав Клых "попали под пресс российского государства" только из-за национальной принадлежности. При этом он назвал смешными доказательства, которые якобы "подтверждают" его причастность к убийству 30 российских солдат вовремя Чеченской войны в 1994-1995 годах.

"Махнул Карпюк правой рукой - танки горят, махнул Карпюк левой рукой - БТР, БМП горят", - иронизировал он, подчеркнув, что не принимал участия в боях в Чечне.

В свою очередь, Станислав Клых заявил, что, судя по сообщениям в СМИ, о Савченко говорят больше, чем о них. По его мнению, это "неплохой пиар".

Напомним, что сегодня Верховный суд РФ подтвердил приговор Карпюку и Клыху, незаконно осудили до 22,5 и 20 лет лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".