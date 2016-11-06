Кандидатов на должности в ГБР проверят на полиграфе

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До этого полиграф не применялся как этап ни в одном из отборов.

Руководство ГБР будет выбрано после собеседований, которые должны начаться 14 ноября Голос.ua

Все кандидаты на должности председателя и членов Государственного бюро расследований (ГБР) должны пройти проверку на полиграфе (детектор лжи — ред.).

"Этот конкурс является первым с точки зрения применения полиграфа. Ни в каком конкурсе до этого не полиграф не применялся как этап. Относительно отбора в ГБР — это требование законодательства к каждому сотруднику. Это очень сложный процесс. Тесты показали, что люди очень разные и отношение к конкурсу очень разное", — сказала участница конкурсной комиссии ГБР Татьяна Слипачук в эфире Hromadske.ua.

Слипачук добавила, что руководство ГБР будет выбрано после собеседований, которые должны начаться 14 ноября.

Государственное бюро расследований должно окончательно взять на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 29 февраля принял постановление о создании Государственного бюро расследований и утвердил кандидатуры шести из девяти членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Бюро.

Как сообщалось, закон "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года. Согласно закону, прокуратура будет ограничена только представительством интересов государства в суде.

Как писал Виктор Трепак для ZN.UA, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП.

Подробнее о ситуации с антикоррупционными органами в Украине читайте в статье Виктора Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".