Канадцы передадут украинским медикам 10 машин "скорой помощи"

"Скорые" из Канады будут работать в Харькове, Северодонецке, Тернополе и Черновцах.

Канадские "скорые" приедут в Украину в конце ноября КГГА

Канада передаст украинским медикам 10 машин "скорой помощи", которые прибудут в нашу страну 27 ноября. "Скорые" пожертвованы Украине как правительствами канадских провинций, так и частными организациями, рассказала министр трудоустройства, развития трудовых ресурсов и труда Канады Мари Анн Мигайчук, сообщает Укринформ.

"Правительство провинции Манитоба пожертвовавшего 5 "скорых", а Саскачевана – 2. В Онтарио к проекту присоединились частные организации. Один или два автомобиля приехали из Квебека", - отметила министр.

Проект координировал и контролировал Конгресс украинцев Канады, который также модифицировал автомобили с учетом особенностей Украины.

Ожидается, что пять машин передадут в Харьков, три – в Северодонецк и по одной для Тернополя и Черновцов.

Ранее сообщалось, что Китай до конца года передаст Украине 50 полностью укомлектованных машин "скорой помощи".