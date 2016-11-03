Канадцы передадут украинским медикам 10 машин "скорой помощи"

"Скорые" из Канады будут работать в Харькове, Северодонецке, Тернополе и Черновцах.
"Правительство провинции Манитоба пожертвовавшего 5 "скорых", а Саскачевана – 2. В Онтарио к проекту присоединились частные организации. Один или два автомобиля приехали из Квебека", - отметила министр.
Проект координировал и контролировал Конгресс украинцев Канады, который также модифицировал автомобили с учетом особенностей Украины.
Ожидается, что пять машин передадут в Харьков, три – в Северодонецк и по одной для Тернополя и Черновцов.
Ранее сообщалось, что Китай до конца года передаст Украине 50 полностью укомлектованных машин "скорой помощи".Укринформ