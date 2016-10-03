Канада выделит более 8 млн долларов на поддержку Национальной полиции Украины

Средства, которые рассчитаны на три года, пойдут на создание полицейской академии, а также обучение и техническое оснащение полицейских.

Полиция получит деньги от Канады Uncleroo / Depositphotos

Канада выделит 8,1 млн канадских долларов (около 6,6 млн долларов США на оснащение и обучение Национальной полиции Украины, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в своем Twitter.

По словам Шевченко, о выделении средств 1 октября на собрании Конгресса украинцев Канады заявил канадский министр иностранных дел Стефан Дион.

Канада оголосила про надання додаткових 8.1 млн на підтримку Національної поліції України #thanksCanada pic.twitter.com/cVGRFEIykz — Andriy Shevchenko (@AShevch) 1 жовтня 2016 р.

Канада скерує 6.6 млн на тренування Нацполіції України, ще 1.5 млн на поліцейське обладнання - міністр закордонних справ Діон #thanksCanada — Andriy Shevchenko (@AShevch) 1 жовтня 2016 р.

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что средства выделят в течение трех лет. 6,6 миллиона канадских долларов будут предоставлены на подготовку полицейских. 100 тысяч долларов из этой суммы пойдут на создание полицейской академии, а также развитие взаимодействия полиции с общественностью. Еще 1,5 миллиона долларов пойдут на техническое обеспечение подразделений НПУ.

"На историческом 25 Конгрессе украинцев Канады в городе Реджайна, министр иностранных дел Канады Стефан Дион объявил о предоставлении 8,1 миллиона долларов финансовой помощи – на развитие Национальной полиции Украины. Этот вопрос мы оговаривали с господином Министром ещё в декабре во время встречи в Оттаве", – сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, цитирует ее пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что о выделении средств стало известно во время визита Деканоидзе в Канаду в декабре 2015 года.