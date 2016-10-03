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Канада выделит более 8 млн долларов на поддержку Национальной полиции Украины

3 октября в 02:31

Средства, которые рассчитаны на три года, пойдут на создание полицейской академии, а также обучение и техническое оснащение полицейских.

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Полиция получит деньги от Канады
Uncleroo / Depositphotos
Канада выделит 8,1 млн канадских долларов (около 6,6 млн долларов США на оснащение и обучение Национальной полиции Украины, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в своем Twitter.

По  словам Шевченко, о выделении средств 1 октября на собрании Конгресса украинцев Канады заявил канадский министр иностранных дел Стефан Дион.

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что средства выделят в течение трех лет. 6,6 миллиона канадских долларов будут предоставлены на подготовку полицейских. 100 тысяч долларов из этой суммы пойдут на создание полицейской академии, а также развитие взаимодействия полиции с общественностью. Еще 1,5 миллиона долларов пойдут на техническое обеспечение подразделений НПУ.

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"На историческом 25 Конгрессе украинцев Канады в городе Реджайна, министр иностранных дел Канады Стефан Дион объявил о предоставлении 8,1 миллиона долларов финансовой помощи – на развитие Национальной полиции Украины. Этот вопрос мы оговаривали с господином Министром ещё в декабре во время встречи в Оттаве", – сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, цитирует ее пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что о выделении средств стало известно во время визита Деканоидзе в Канаду в декабре 2015 года. 

По материалам: ZN.UA
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