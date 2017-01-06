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Канада отправила в Донбасс 11 тонн гумпомощи

6 января в 00:45

Груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.

Украина Канада Украина
Канада отправила в Донбасс 11 тонн гуманитарной помощи
Минэкономразвития/Twitter

Вчера, 4 января, Конгрессом украинцев Канады совместно с канадской компанией Сaravan Logіstics, а также канадскими общественными организациями Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic и "Лигой Украинцев Канады" было собрано и отправлено в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящей из медицинского оборудования и средств пожаротушения, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе. Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собраное в январе 2017 года украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против нашего государства, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами.

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Глава Министерства иностранных дел Австрии, глава ОБСЕ Себастьян Курц рассказал о выделении двух миллионов евро на гуманитарную помощь Донбасса.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Канада помощь Донбасс
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