Кадровые российские военные в Донбассе издеваются над местными жителями - ИС

За шесть дней в "правоохранительные органы ДНР" поступило более 100 жалоб на российских военнослужащих бурятской национальности.

Боевики и их российские кураторы "расследуют" факты жестокого обращения кадровых военных РФ с жителями Донбасса ДАН

На временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей усилены контрразведывательные мероприятия в связи с жестоким обращением кадровых российских военных с, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам координатора, к проведению подобных мероприятий привлекаются даже штатные подразделения войск Национальной гвардии России.

"По информации представителей так называемых "правоохранительных органов" Новоазовска, с 6 по 12 февраля в отделения "правоохранителей ДНР" поступило более 100 жалоб от граждан на жестокие действия российских военнослужащих, прежде всего лиц бурятской национальности, по отношению к мирному населению", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Ранее, приблизительно в конце января, в район Новоазовска прибыло около 200 военнослужащих из состава войск Национальной гвардии Российской Федерации из подразделений, постоянно дислоцирующихся в Республике Бурятия.

В ближайшее время в ОРДЛО также ожидается прибытие комиссии Министерства обороны Российской Федерации. В связи с чем подразделения "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" приведены в высшую боевую готовность и переведены на казарменное положение. Оккупанты также проводят учения и оснащают дополнительных рубежи обороны инженерным оборудованием.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".