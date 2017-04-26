Кабмин выделил еще 45 млн гривень на ликвидацию последствий взрывов в Балаклее

С заявлением о выделении дополнительных средств обратилась Харьковская областная администрация.

Взрывы в Балаклее стоили госбюджету еще 45 млн гривень kharkivoda.gov.ua

Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных средствв Харьковской области.

45 миллионов гривень выделены в рамках выполнения поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и в ответ на обращение Харьковской областной власти.

"Мы обещали, что мы жителей Балаклеи не оставим один на один с проблемами, поэтому будем поддерживать для того, чтобы ликвидировать все последствия того, что произошло", - прокомментировал принятое решение Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что в конце марта правительство выделило 100 миллионов гривень для осуществления мероприятий по очистке от взрывоопасных предметов территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов Харьковской области.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".