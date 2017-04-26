Топ Новости
<
>

Кабмин выделил еще 45 млн гривень на ликвидацию последствий взрывов в Балаклее

26 апреля в 13:44

С заявлением о выделении дополнительных средств обратилась Харьковская областная администрация.

балаклея разрушения_2
Взрывы в Балаклее стоили госбюджету еще 45 млн гривень
kharkivoda.gov.ua
Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных средств на восстановительные работы после взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области.

45 миллионов гривень выделены в рамках выполнения поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и в ответ на обращение Харьковской областной власти.

"Мы обещали, что мы жителей Балаклеи не оставим один на один с проблемами, поэтому будем поддерживать для того, чтобы ликвидировать все последствия того, что произошло", - прокомментировал принятое решение Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что в конце марта правительство выделило 100 миллионов гривень для осуществления мероприятий по очистке от взрывоопасных предметов территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов Харьковской области.

Читайте также: В Балаклее взорвались боеприпасы на миллиард долларов – Пашинский

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Балаклея Харьков Украина боеприпасы Гройсман склад Кабмин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.63
EUR 29.00
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...