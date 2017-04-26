Кабмин вдвое увеличил выплаты детям-чернобыльцам

Ежемесячная выплата составит 360-380 гривень.

Кабинет министров Украины принял постановление о двукратном увеличении компенсационных выплат на питание детям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

"Речь идет об увеличении размера компенсационных выплат по питанию пострадавшим детям вследствие Чернобыльской катастрофы, предлагаем эти выплаты увеличить вдвое", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

С 1 апреля 2017 года ежемесячная денежная компенсация на детей, которые учатся в школах, профтехучилищах, колледжах, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей, эвакуированных из зоны отчуждения, детей, которые стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы и не питаются в столовых своих учебных заведений, а также за дни, когда они учебные заведения не посещали, составит: для детей в возрасте 6-10 лет – 360 гривень, 11-14 лет – 370 гривень, 15-18 лет – 380 гривень.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, ставший причиной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мировой истории.

Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм. Однако впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, в течение нескольких месяцев 28 из них умерли.

С 1986 по 1992 года только по официальным данным в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек, еще более миллиона людей было задействовано в работах в 30-километровой зоне.