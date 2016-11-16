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Кабмин уволил Деканоидзе с поста главы Нацполиции

16 ноября в 13:51

Формальная процедура завершена. Правительство приняло решение об отставке Хатии Деканоидзе.

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Деканоидзе создала фундамент полиции и ушла
kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции.

Как сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, соответствующее решение принято на заседании правительства.

При этом источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что Кабмин утвердил в должности и.о. главы Нацполиции Вадима Трояна.

Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции Украины 14 ноября. "Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции… Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений", - сказала она.

В мае 2016 года Деканоидзе в интервью ZN.UA говорила, что заставить уйти может только внутреннее ощущение, что преодолевать противостояние системы больше невозможно.

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Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке Деканоидзе начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула первый замминистра Эка Згуладзе. 

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Деканоидзе нация Кабмин
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