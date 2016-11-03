Кабмин утвердил стоимость заграничного паспорта и ID-карты

Заграничный паспорт будет стоить 253 грн при оформлении за 20 дней, новая ID-карта - 87 грн.

Заграничный паспорт должен стоить 10 долларов obozrevatel.com

Кабинет министров своим распоряжением утвердил стоимость административных услуг за оформление и обмен паспорта гражданина Украины и, а также за оформление и обмен других документов в сфере миграции.

Согласно распоряжению Кабмина от 2 ноября 2016 года №770, оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые, будет стоить 87 грн за оформление в течение 20 рабочих дней и 174 грн за оформление за десять дней.

Заграничный паспорт будет стоить 253 грн при оформлении за 20 дней и 506 грн при оформлении за три дня.

Напомним, что с 1 ноября 2016 года все украинцы смогут оформить паспорта гражданина Украины в виде ID-карты. При этом прием документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, с 1 ноября прекращается. В то же время, паспорт, который был оформлен до 1 ноября и не содержит бесконтактный электронного носителя, действует в течение срока, на который он был выдан.