Кабмин утвердил руководителей Госстата, Гослекслужбы и Госводагентства

Все руководители ведомств были отобраны на конкурсах, проведенных Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы.

У трех ведомств появились новые руководители Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров назначил руководителей Государственной службы статистики (Госстата) Игоря Вернера, Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы) Наталью Гудзь и Государственного агентства водных ресурсов Украины (Госводагентства) Ирину Овчаренко.

Как отметил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, кандидатуры были отобраны по итогам конкурсов, проведенных Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы.

До назначения главой Госстата Вернер с мая 2014 года возглавлял главное управление региональной статистики ведомства.

Гудзь с конца 2011 года руководила столичным теруправлением Гослекслужбы.

Овчаренко с мая 2015 года исполняла обязанности главы Госводагентства, до этого была в нем начальником отдела экономики и стратегического планирования.

1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе". Подробнее о реформе госслужбы читайте в интервью Инны Ведерниковой с главой Национального агентства по вопросам государственной службы Константином Ващенко в "Зеркале недели. Украина".

13 июля Кабинет министров Украины утвердил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Комиссия высшего корпуса госслужбы отвечает за организацию и проведение конкурсов на занятие должностей госслужбы категории "А", в ее состав также входят представители Верховной Рады, президента, правительства, Федераций работодателей и профсоюзов, Государственной судебной администрации, руководители Нацагентства госслужбы и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.