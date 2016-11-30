Кабмин утвердил руководителей Госстата, Гослекслужбы и Госводагентства

Все руководители ведомств были отобраны на конкурсах, проведенных Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы.
Как отметил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, кандидатуры были отобраны по итогам конкурсов, проведенных Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы.
До назначения главой Госстата Вернер с мая 2014 года возглавлял главное управление региональной статистики ведомства.
Гудзь с конца 2011 года руководила столичным теруправлением Гослекслужбы.
Овчаренко с мая 2015 года исполняла обязанности главы Госводагентства, до этого была в нем начальником отдела экономики и стратегического планирования.
1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе". Подробнее о реформе госслужбы читайте в интервью Инны Ведерниковой с главой Национального агентства по вопросам государственной службы Константином Ващенко в "Зеркале недели. Украина".
13 июля Кабинет министров Украины утвердил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Комиссия высшего корпуса госслужбы отвечает за организацию и проведение конкурсов на занятие должностей госслужбы категории "А", в ее состав также входят представители Верховной Рады, президента, правительства, Федераций работодателей и профсоюзов, Государственной судебной администрации, руководители Нацагентства госслужбы и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.ZN.UA