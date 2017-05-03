Кабмин утвердил Порядок аттестации госслужащих по владению государственным языком

Претенденты на поступление на государственную службу должны знать украинские соответствия распространенных конструкций русского языка, в частности с предлогами "в", "из-за", "около", "по", "при", "в".

Правительство выдвинуло жесткие требования к претендентам на должности госслужащих Василий Артюшенко, ZN.UA

утвердил Порядок аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.

Постановление от 26 апреля 2017 года № 301 принято на выполнение закона Украины "О государственной службе".

Согласно Порядку, организует и проводит аттестацию уполномоченный высшее учебное заведение, которое образует соответствующую комиссию.

Процесс аттестации проходит в письменной или устной формах. Аттестация в устной форме включает деловой разговор по определенному сценарию и сообщение-презентацию на установленную комиссией тему. В письменной форме - тестовое задание и письменный перевод текста по профессиональным вопросам.

После прохождения аттестации лица, претендующие на поступление на государственную службу, получают соответствующие удостоверения.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, более двух третей (68%) граждан Украины считают родным языком украинский, 14% – русский, в 17% – и украинский, и русский в равной мере, 0,7% – другие языки