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Кабмин утвердил план мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы

18 ноября в 20:47

В Киеве установят систему информационно-навигационных стендов "Местами Революции Достоинства".

шина майдан
Кабмин утвердил план мероприятий в канун годовщины Майдана
palinchak / Depositphotos

Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября, сообщается на сайте правительства. 

На протяжении ноября - декабря будут проведены круглые столы, лекции и дискуссии, тематические выставки, вечера и другие культурные мероприятия в память об участниках Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни.

Украинский институт национальной памяти представит мультимедийный информационно-выставочный проект "Отважные: наши герои". 

В Киеве на местах, где происходили основные события 2013-2014 гг., будет установлена система информационно-навигационных стендов "Местами Революции Достоинства". 

Также Кабмин примет меры по обеспечению работы Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства.

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Государственный праздник День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций - Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013-2014).

По материалам: ZN.UA
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