Кабмин утвердил план мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы

В Киеве установят систему информационно-навигационных стендов "Местами Революции Достоинства".
Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября, сообщается на сайте правительства.
На протяжении ноября - декабря будут проведены круглые столы, лекции и дискуссии, тематические выставки, вечера и другие культурные мероприятия в память об участниках Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни.
Украинский институт национальной памяти представит мультимедийный информационно-выставочный проект "Отважные: наши герои".
В Киеве на местах, где происходили основные события 2013-2014 гг., будет установлена система информационно-навигационных стендов "Местами Революции Достоинства".
Также Кабмин примет меры по обеспечению работы Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства.
Государственный праздник День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций - Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013-2014).ZN.UA