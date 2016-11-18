Кабмин утвердил план мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы

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В Киеве установят систему информационно-навигационных стендов "Местами Революции Достоинства".

Кабмин утвердил план мероприятий в канун годовщины Майдана palinchak / Depositphotos

Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября, сообщается на сайте правительства.

На протяжении ноября - декабря будут проведены круглые столы, лекции и дискуссии, тематические выставки, вечера и другие культурные мероприятия в память об участниках Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни.

Украинский институт национальной памяти представит мультимедийный информационно-выставочный проект "Отважные: наши герои".

В Киеве на местах, где происходили основные события 2013-2014 гг., будет установлена система информационно-навигационных стендов "Местами Революции Достоинства".

Также Кабмин примет меры по обеспечению работы Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства.

Государственный праздник День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций - Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013-2014).