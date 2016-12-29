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Кабмин отменил разрешительные документы при перепланировке жилья

29 декабря в 01:08

Перепланировку достаточно согласовать с владельцем жилья. 

Квартира
Кабмин упростил перепланировку жилья

Правительство упростило правила пользования помещениями жилых домов и общежитий, разрешив перепланировку жилья без согласования в госорганах, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко

"Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", - заявил Зубко. 

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Он также отметил, что после завершения указанных работ ввода объекта в эксплуатацию также не потребуется.

По материалам: Укринформ
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