Кабмин отменил ограничения по расходам на подготовку к Евровидению

НТРКУ не будет ограничивать себя в тратах при подготовке к "Евровидению-2017".

В правительстве готовы потратить больше средств на подготовку к следующему Евровидению Eurovision.tv

Кабинет Министров Украины отменил ограничения на затраты при подготовке к проведению в Киеве песенного конкурса "".

Как сообщает УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 26 октября.

"Проектом предлагается установить, что Национальная телерадиокомпания при осуществлении расходов, предусмотренных на подготовку и проведение в 2017 году в Украине песенного конкурса, не будет применять предельные суммы расходов, предусмотренные постановлением Кабмина №332", – сообщил председатель Госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, представляя документ.

По его словам, в проекте предусмотрено увеличение сроков предоплаты за товары и услуги, необходимые для подготовки к проведению мероприятия.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла украинка Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году.

Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Ранее в интервью ZN.UA глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что на Евровидение в Киев "могут приехать около 20 тыс. иностранцев, а надеются и на цифру повыше — до 30 тыс. (еще один козырь столичной колоды: пропускная способность аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" достаточна для больших пассажиропотоков). Прогнозы НТКУ по количеству туристов несколько скромнее — до 15 тыс. гостей".

Читайте интервью Олега Вергелиса и Екатерины Константиновой с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".