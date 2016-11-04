Кабмин определил выходные дни в новогодние праздники

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На Новый год и на Рождество украинцы будут отдыхать по три дня подряд.

Кабмин утвердил график выходных на январь КГГА

Кабинет министров установил на два дополнительных выходных дня на новогодние праздники в 2017 году, сообщается на сайте правительства.

Так, поскольку Новый год 1 января выпадает на воскресенье, то дополнительным выходным будет понедельник, 2 января.

Рождество Христово 7 января приходится на субботу, соответственно, еще одним вызодным будет 9 января (понедельник).

Таким образом, на Новый год украинцы будут отдыхать три дня подряд (31 декабря, а также 1-2 января), как и на Рождество - 7-9 января. В целом в январе граждане получат 11 выходных с учетом обычных уикэндов.

"Распоряжение имеет рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно путем издания приказа или другого распорядительного документа", - отмечается в постановлении.

Отметим, что с приходом ноября в Киеве начали подготовку к празднованию Нового года - столицу начали украшать новогодней иллюминацией.