Кабмин определил выходные дни в новогодние праздники

На Новый год и на Рождество украинцы будут отдыхать по три дня подряд.
Кабинет министров установил на два дополнительных выходных дня на новогодние праздники в 2017 году, сообщается на сайте правительства.
Так, поскольку Новый год 1 января выпадает на воскресенье, то дополнительным выходным будет понедельник, 2 января.
Рождество Христово 7 января приходится на субботу, соответственно, еще одним вызодным будет 9 января (понедельник).
Таким образом, на Новый год украинцы будут отдыхать три дня подряд (31 декабря, а также 1-2 января), как и на Рождество - 7-9 января. В целом в январе граждане получат 11 выходных с учетом обычных уикэндов.
"Распоряжение имеет рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно путем издания приказа или другого распорядительного документа", - отмечается в постановлении.
Отметим, что с приходом ноября в Киеве начали подготовку к празднованию Нового года - столицу начали украшать новогодней иллюминацией.ZN.UA