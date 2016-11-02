Кабмин одобрил увольнение Аласании с должности главы НТКУ

Окончательное решение об увольнении главы НТКУ принимает Госкомтелерадио.

Правительство одобрило увольнение Аласании vk.com/zurab_alasania

Кабинет министров Украины одобрил увольнение генерального директора Национальной телекомпании Украины

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 2 ноября. От голосования об отставке Аласании воздержались глава МВД Арсен Аваков, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, а также глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

"Правительство одобрило Госкомтелерадио увольнение З.Аласании", - сообщил журналистам глава Госкомтелерадио Олег Наливайко после заседания Кабмина.

По его словам, решение об увольнении главы НТКУ принимает Госкомтелерадио, однако для этого ему необходимо предварительное одобрение правительства.

Напомним, 1 ноября генеральный директор НТКУ Зураб Аласания написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Свое решение он пояснил невозможностью работать в условиях существующего законодательного поля и недостаточного финансирования НТКУ, указав также на коррупционные риски в связи с организацией и трансляцией "Евровидения-2017".

Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине и давлении на руководство НТКУ читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".