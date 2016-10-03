Кабмин одобрил новый сухпай для армии

Дополнительного финансирования из госбюджета не потребуется.

Новый сухпаек можно непрерывно использовать в течение 21 дня Facebook/Степан Полторак

Правительство Украины одобрило изменения в нормы питания для армии, что позволит закупать сухой паек нового образца , сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Постановлением вводится новая норма питания №15 – суточный полевой набор продуктов с калорийностью 3500 ккал, что является улучшенной альтернативой существующему сухпайку. Предусмотрена порционная выдача нормы – то есть завтрак, обед и ужин, к которым дополнительно выдается бутилированная вода – 0,5 л на каждый рацион", – написал министр на своей странице в Facebook.

Полторак отметил, что бойцам АТО предусмотрен усиленный рацион, в котором калорийность увеличена на 600 ккал.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что в рацион украинских бойцов впервые включены сухофрукты, шоколад, кофе, вкусные первые и вторые блюда. Впервые используется пищевая упаковка, используемая как альтернатива консервным банкам (реторт-пакет), и беспламенной нагреватель пищи.

"Хочу отметить, что нововведения не требуют дополнительного финансирования из госбюджета: на закупку новых сухпаев этого года мы нашли средства из бюджета путем перераспределения, а в предложениях в бюджет-2017 предусмотрели и учли данную статью расходов", – добавил Полторак.

Напомним, 26 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал технические условия по закупке для ВСУ новых сухих пайков. Деньги на новый "сухпай" в Минобороны уже выделили, внеся необходимые изменения в свой бюджет.

Как сообщалось, в конце июля Степан Полторак нагрянул с проверкой в одну из воинских частей в Одессе, где выявил многочисленные нарушения с фере организации питания военных.

А перед этим Полторак поручил военной службе правопорядка провести расследование ситуации с качеством питания в 169-м учебном центре "Десна" и передать материалы в военную прокуратуру.

В сентябре прошлого года министр обороны заявил, что питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО будет введено на военных полигонах и в зоне проведения АТО, начиная с 2016 года в рамках эксперимента.