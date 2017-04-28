Кабмин не собирается прекращать водоснабжение ОРДЛО

Украина осуществляет водоснабжение оккупированных территорий из гуманитарных соображений.

В ОРДЛО будет поступать вода yes-i-do.com.ua

Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире 5 канала.

"Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование системы водоснабжения, которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии разграничения", − отметил Черныш.

По его словам, ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия КП "Вода Донбасса", сейчас эта доля уменьшилась до 70%.

При этом он подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у предприятия поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.

Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области. В РФ заявили о готовности обеспечить электроснабжение ОРЛО в качестве "гуманитарной помощи".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщал, что задолженность Донецкой и Луганской областей за электроэнергию достигла, в общей сложности, 11 млрд грн.