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Кабмин не собирается прекращать водоснабжение ОРДЛО

28 апреля в 01:07

Украина осуществляет водоснабжение оккупированных территорий из гуманитарных соображений. 

вода1 кран
В ОРДЛО будет поступать вода
yes-i-do.com.ua
Украина не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей из гуманитарных соображений, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире 5 канала. 

"Вообще-то весь этот период именно украинская сторона поддерживает функционирование системы водоснабжения, которая обеспечивает наших граждан по обе стороны от линии разграничения", − отметил Черныш. 

По его словам, ранее на неподконтрольную территорию поступало около 90% воды водоснабжающего предприятия КП "Вода Донбасса", сейчас эта доля уменьшилась до 70%.  

При этом он подчеркнул, что предприятие, которое заказывает у предприятия поставки на неподконтрольные территории, работает в украинском правовом поле.

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Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области. В РФ заявили о готовности обеспечить электроснабжение ОРЛО в качестве "гуманитарной помощи".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщал, что задолженность Донецкой и Луганской областей за электроэнергию достигла, в общей сложности, 11 млрд грн.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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