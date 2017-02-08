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Кабмин назначил Трояна заместителем Авакова

8 февраля в 13:46

В последнее время Троян исполнял обязанности главы Нацполиции. Но после появления полноценного начальника ушел к Авакову.

Аваков Троян
Аваков нашел должность для Трояна
Василий Артюшенко, ZN.UA
Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел Украины.

"Назначили заместителя министра внутренних дел - Трояна", - сказал министр Кабинета министров Александр Саенко журналистам после заседания правительства.

Напомним, что 8 февраля Кабинет министров Украины назначил на пост главы Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Князева.

До этого в МВД был проведен конкурс, по результатам которого комиссия рекомендовала главе МВД Арсену Авакову трех кандидатов – адвокатов Константина Бушуева и Андрея Вишневского, а также начальника уголовного розыска Сергея Князева.

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В конце января Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции. "Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку", - заявил он.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги министр троян
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