Кабмин назначил Князева главой Нацполиции

Решение было единогласно принято на заседании правительства в среду.

Князев назначен главой Нацполиции Национальная полиция

Кабинет министров Украины назначил на пост главы Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Князева.

"Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Национальной полиции Украины генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании.

Соответствующее решение было принято единогласно.

Ранее глава МВД Арсен Аваков по результатам консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года, внес на рассмотрение кандидатуру Князева.

Сергей Князев с ноября прошлого года возглавляет департамент уголовного розыска НПУ. До этого он возглавлял полицию Ровенской области, руководил закарпатским областным управлением МВД, работал в уголовном розыске в Киевской и Донецкой областях. В декабре 2014 года награжден орденом Данила Галицкого.

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Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о проведении консультативного конкурса на замещение вакантной должности главы Национальной полиции. В требованиях к кандидату указано, что он должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее семи лет, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

До завершения конкурса и. о. главы Нацполиции Вадим Троян, начальники полиции Киева и Черниговской области Андрей Крищенко и Эдуард Алехин отказались от участия в конкурсе.

По информации ZN.UA, с самого начала ряд крупных доноров проектов МВД и НПУ дали понять, что откажут в финансировании, если Нацполицию возглавит Троян.