Кабмин назначил госсекретарем МВД заместителя Авакова

32-летний Тахтай ранее занимал в МВД должности главного бухгалтера и руководителя аппарата.

Потомственный бухгалтер стал госсекретарем в полицейском ведомстве Авакова euam-ukraine.eu

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства внутренних дел Алексея Тахтая.

"Кабмин рассматривал назначение госсекретарей, в частности, госсекретаря МВД, назначен тот, кто победил в конкурсе", - сказал министр Кабинета министров Александр Саенко агентству "Интерфакс-Украина".

Тахтай занимал должность замминистра - руководителя аппарата МВД с 15 мая 2015 года. С марта 2014 года Тахтай занимал должность директора департамента финансового обеспечения и бухгалтерского учета МВД - главного бухгалтера.

15 ноября по результатам конкурса Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала правительству назначить Тахтая на должность госсекретаря МВД.

По данным СМИ, отец Алексея - Владимир Тахтай - в начале 2000-х был главным контролером Счетной палаты, в середине 90-х заместителем министра финансов. Брат Алексея - Андрей Тахтай - начальник департамента внутреннего аудита "Нафтогаза Украины" и член ревизионной комиссии "Укргаздобычи".

Подробнее о должности госсекретаря в министерствах читайте в статье Игоря Колиушко и Виктории Дерец "Государственные секретари министерств: старт новой управленческой реформы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".