Кристина Юшкевич победила в конкурсе на занятие должности в сентябре прошлого года. Официально назначена руководителем ведомства.
"Кабмин назначил главу Гослесагентства", - сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко журналистам после заседания правительства.
8 июня 2016 года Кабмин временно возложил обязанности главы Гослесагентства на первого заместителя главы Юшкевич.
21 сентября 2016 года Юшкевич победила в конкурсе на занятие данной должности.
В сентябре 2016 года работники прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками СБУ задержали в центре столицы человека, который за 70 тыс. долларов обещал помочь трудоустроиться на должность главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,