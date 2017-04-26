Кристина Юшкевич победила в конкурсе на занятие должности в сентябре прошлого года. Официально назначена руководителем ведомства.

Кристина Юшкевич официально возглавила Государственное агентство лесных ресурсов 24tv.ua

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главыКристину Юшкевич на должность главы Гослесагентства.

"Кабмин назначил главу Гослесагентства", - сказал министр Кабинета министров Украины Александр Саенко журналистам после заседания правительства.

8 июня 2016 года Кабмин временно возложил обязанности главы Гослесагентства на первого заместителя главы Юшкевич.

21 сентября 2016 года Юшкевич победила в конкурсе на занятие данной должности.

В сентябре 2016 года работники прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками СБУ задержали в центре столицы человека, который за 70 тыс. долларов обещал помочь трудоустроиться на должность главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.