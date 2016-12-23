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Кабмин ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции

23 декабря в 11:25

Функции по борьбе с наркопреступностью возложены на другие структурные подразделения Нацполиции.

марихуана
Кабмин ликвидировал департамент полиции, который раньше возглавлял скандальный Илья Кива
СБУ
Кабинет министров ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции как межрегиональный территориальный орган.

Согласно постановлению правительства №981, выполнение функций и полномочий данного департамента будет возложено на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах.

Ранее Департамент противодействия наркопреступности возглавлял Илья Кива, известный тем, что неоднократно позволял себе дискриминационные, в частности, гомофобные высказывания, публиковал персональные данные подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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19 мая Министерство внутренних дел уволило Илью Киву с должности начальника департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги полиция структура ликвидация
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