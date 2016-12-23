Кабмин ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции

Функции по борьбе с наркопреступностью возложены на другие структурные подразделения Нацполиции.
Согласно постановлению правительства №981, выполнение функций и полномочий данного департамента будет возложено на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах.
Ранее Департамент противодействия наркопреступности возглавлял Илья Кива, известный тем, что неоднократно позволял себе дискриминационные, в частности, гомофобные высказывания, публиковал персональные данные подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
19 мая Министерство внутренних дел уволило Илью Киву с должности начальника департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.
ZN.UA